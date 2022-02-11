Москва, , 14:07 — REGNUM В результате пересмотра методологии Росстат скорректировал масштаб сокращения реальных располагаемых доходов населения в 2020 году с — 2,8% до — 2%, «отыскав» почти 1 трлн руб. дополнительных доходов. Но не всё так однозначно с дополнительными доходами граждан РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Доходы

«С одной стороны, действительно, ЦБ РФ еще в 2020 г. отмечал, что Росстат недоучитывает доходы от инвестиций граждан в ценные бумаги, поскольку его методология не использовала депозитарную отчетность, которая дает полную информацию о вложениях населения во все ценные бумаги, купленные через российских брокеров.

Из-за этого были большие расхождения в оценке инвестиций физических лиц на фондовом рынке: по оценке департамента Банка России, чистые вложения граждан в ценные бумаги в III квартале 2020 года составили 420 млрд руб. против лишь 3 млрд руб. в данных Росстата.

Инвестиции как источник доходов населения приобретают большее значение с учетом бума интереса розничных инвесторов к фондовому рынку в 2020—2021 гг. — по данным Мосбиржи, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2021 год увеличилось почти вдвое и составило порядка 17 млн, или более 10% населения России.

По данным ЦБ РФ на 30 июня 2021 года, суммарный объем активов всех клиентов брокеров за последний год вырос в 1,6 раза — до 7,2 трлн руб.

Поэтому корректировка методики Росстата, с включением данных ЦБ РФ и ФНС, позволяющих оценить полученные физическими лицами дивиденды и классифицировать их как доходы от собственности, имеет практический смысл.

С другой стороны, инвестиции населения в ценные бумаги распределены крайне неравномерно. По данным ЦБ РФ, почти 2/3 (64,2%) клиентов имеют нулевые объемы портфелей, еще 16% — активы менее чем на 10 тыс. руб., а ¾ суммарного портфеля инвестиций концентрируется у 1% клиентов.

Поэтому включение доходов от этих инвестиций «в общий котел» может привести к смещенной (завышенной) картине роста доходов населения России», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат пересмотрел данные по денежным доходам граждан РФ за пандемийный 2020 год. Выяснилось, что доходы граждан от собственности, включая дивиденды, оказались почти на ₽1 трлн выше, чем предполагалось ранее.

Читайте подробнее: Реальные доходы граждан РФ в 2021 году выросли на 3,1% — Росстат