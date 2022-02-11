Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM В Ростовской области весной 2022 года продолжится поиск останков мирных граждан и советских солдат, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель экспедиции «Без срока давности» на Дону Андрей Кудряков.

Поисковики продолжают поиск освободителей Vk.com/mius_front

В частности, экспедиции будут организованы на территории парка Авиаторов в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону, где с осени 1942 года проводились массовые расстрелы горожан и в станице Пролетарской на востоке Ростовской области, где проживало не более 3 тыс. человек, а от рук нацистов погибли около 1,5 тыс. жителей.

«На территории Ростовской области в каждом населенном пункте есть расстрелянные семьи, есть уничтоженные сотни мирных жителей, о которых знают только их односельчане. <…>. Я думаю, что цифры [жертв нацистов] гораздо больше, поэтому раскопки экспедиции «Без срока давности» будут продолжаться», — цитирует Кудрякова ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовский областной суд приступил к рассмотрению дела о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, а также материалы расследования уголовного дела, возбужденного СКР по ст. 357 УК РФ «Геноцид». Первое заседание состоялось 10 февраля. Следующее заседание состоится 14 февраля в 10:00 мск. В этот день Ростов-на-Дону отметит 79-ю годовщину со дня полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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