Грозный, 11 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Чечне направлено в суд уголовное дело участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемого в нападении на роту псковских десантников в 2000 году. Генеральная прокуратура утвердила обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как установило следствие, член банды боевиков численностью более 2,5 тыс. человек 29 февраля совершил вооруженное нападение на военнослужащих в районе населенного пункта Улус-Керт в Шатойском районе Чечни. Во время двухдневного отражения атаки боевиков погибли 84 десантника 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, четверо военных получили ранения.

За совершение этого преступления в течение 21 года на длительные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы, осуждены десятки террористов. Дело не имеет сроков давности, розыск причастных к преступлению боевиков продолжается.

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