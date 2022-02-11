Бухарест, 11 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну заразился SARS-CoV-2. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, накануне соответствующий тест на наличие инфекции у С. Гриндяну дал положительный результат. В настоящее время министр находится на самоизоляции, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

«По мере возможности я буду работать в режиме онлайн», — резюмировал, в частности, он. При этом С. Гриндяну посетовал на то, что из-за карантина он не смог приять участие в поездке делегации румынского правительства в Кишинев 11 февраля.

Предполагается, что глава минтранса Румынии вернется к непосредственному исполнению своих обязанностей 21 февраля.