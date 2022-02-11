Таллин, 11 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. С 2019 году в Эстонии действует новый закон о сохранении культурного наследия, предлагается его положения расширить и уточнить для более активной, чей прежде, защиты строений и территории исторического Старого города в Таллине. Об этом порталу ERR сообщила руководительница рабочей группы по составлению программы защиты Старого города Таллинна Трийн Тальк.

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Программа разрабатывается в тесном взаимодействии с Департаментом защиты памятников старины.

По словам Тальк, Старый город в Таллине (Vanalinn) — старейшая и самая важная историческая зона в Эстонии. Ее взяли под охрану еще в 1966 году во времена СССР, а с 1997 года она входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В Старом городе Таллина в значительном объеме сохранилась сформировавшаяся в Средневековье структура участков недвижимости, улиц и площадей, а история многих зданий датируется Средневековьем и Новым временем. Также по большей части сохранились окружающие город оборонительные сооружения.

Ценность Старого города заключается в его традиционном использовании: это жилой и коммерческий район с активной культурной жизнью. А на холме Тоомпеа расположен государственный административный центр — с парламентом и зданием правительства.

Новая программа защиты позволит уточнить и модернизировать требования к проводимым здесь работам, чтобы еще лучше сохранить и подчеркнуть ценности Старого город, добавила Трийн Тальк.