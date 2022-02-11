Ереван, , 14:05 — REGNUM Депутаты фракции парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» решили создать комиссию по расследованию обстоятельств войны в Нагорном Карабахе для обеления власти. Об этом 11 февраля заявил журналистам секретарь парламентской фракции оппозиционного блока «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая то, что у действующей власти есть все инструментарии для выявления нарушений, допущенных во время войны, создание комиссии преследует только одну цель — обелить хунту, состоящую из капитулянтов», — сказал Мамиджанян.

Он отметил, что в мировой практике создание парламентских следственных комиссия является инструментом оппозиции, а не властей. Мамиджанян заявил, что депутаты блока «Честь имею» не будут принимать участия в комиссии. Он добавил, что 12 февраля будет сделано совместное с фракцией «Армения» заявление.

Напомним, оппозиция в Армении обвиняет премьер-министра республики Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» в поражении армянской стороны в войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.