Москва, , 13:59 — REGNUM Четко определить разницу между соотечественником и гастарбайтером предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

"Если эта программа стала лазейкой для всех, кому не день зашибать в России деньги, тогда эту программу необходимо пересматривать и перерабатывать», — отметил Журавлёв в Facebook.

Самое главное, по его мнению, «четко определить разницу между соотечественником и гастарбайтером».

При этом, полагает депутат, губернатор Калужской области, конечно, прав в том, что надо поставить надежный заслон миграционной экспансии из Средней Азии.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен принять ряд мер в отношении мигрантов, в частности, им запретят привлекать иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит.

Кроме того, по его словам, Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

За 14 лет по программе переселения соотечественников в область прибыло более 90 тыс. соотечественников. В первые годы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%. К 2022 году доля представителей славян снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья.

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