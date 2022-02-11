Подгорица, , 13:59 — REGNUM Стабилизации цен на топливо можно ожидать только в начале апреля, считают в Ассоциации нефтяных компаний Черногории (UNK CG). Они указывают, что государство, как и в регионе, должно снижать акцизы и ограничивать цены, сообщает TVCG.

Топливо

Цены на топливо в Черногории зависят от цен на мировом рынке. Страны ОПЕК сократили добычу. С другой стороны, спрос увеличился, что привело к скачку цен. Стабилизации и падения цен можно ожидать только в начале апреля, говорят в UNK CG.

Цена на топливо в Черногории преимущественно определяется акцизами.