Сеул, 11 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи от главной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль проведет встречу с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Майкл Пенс

Согласно опубликованным данным, встреча состоится в Сеуле в эти выходные.

Известно, что Пенс, служивший при бывшем президенте США Дональде Трампе, прибудет в Южную Корею для участия в форуме по вопросам мира на Корейском полуострове.

Предполагается, что Юн Сок Ёль встретится с Пенсом 13 февраля, чтобы получить представление об административных делах, политике Северной Кореи, правах человека и стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Бывший вице-президент Пенс проявляет большой интерес к КНДР, особенно к ситуации с правами человека, — сообщил представитель оппозиционной партии.