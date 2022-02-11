Уфа, , 13:57 — REGNUM Автомобиль скорой медицинской помощи попал в «снежный плен» в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Снег на дороге Tert.am

Сообщается, что в поселке Черноозерский кордон Демского района из-за снежного заноса в снегу застрял автомобиль скорой медицинской помощи. Сотрудники спасательного ведомства помогли водителю вытащить автомашину из снега.

Отмечается, что еще один случай произошел в Белорецком районе. Утром 11 февраля рядом с селом Узянбаш в «снежный плен» попал автомобиль, в котором ехали три человека. Спасатели г. Белорецка эвакуировали мужчину 1997 года рождения и двух женщин 1986 года рождения, 1991 года рождения до села Узянбаш.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается сильный снег.