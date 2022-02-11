Калайи-Нау, Афганистан, 11 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Взрыв возле мечети произошёл в афганской провинции Бадгис на северо-западе страны. Об этом сообщает 11 февраля телеканал TOLOnews.

Matthias Rhomberg Мечеть

По данным местных властей, взрыв произошёл в административном центре провинции — городе Калайи-Нау. В момент взрыва верующие выходили из мечети.

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё 20 пострадали, такие данные приводит Aamaj News.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Кабуле прогремел мощный взрыв — взорвалась мина. О пострадавших не сообщалось.

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