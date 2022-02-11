Москва, 11 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В мире немецкой политики сопротивление возможной агрессии НАТО смогут оказать лишь несколько депутатов от левых партий и «Альтернативы для Германии». Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«От политической элиты ФРГ можно ожидать, что она в унисон осудит «агрессию России» даже если, не дай Бог, на самом деле от агрессии киевского режима страдать будут граждане России на Донбассе», — заявил эксперт.

Жертв на Донбассе никто не заметит, уверен политолог.

«И это в лучшем случае. А в худшем случае пройдет одной строкой сообщение о том, что в результате «российской агрессии» массово гибнут мирные жители на Донбассе», — полагает Борисов.

По мнению политолога, лишь несколько отдельных депутатов от левых и «Альтернативы для Германии» будут сопротивляться натовской пропаганде. Но при всем уважением к ним, их голоса потонут в системном мощном хоре осуждения, «и погоды они не сделают».

Напомним, что глава внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что Украина полным ходом готовится к войне. Вместе с тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить боевые группы в районе Чёрного моря.