Киев, , 13:53 — REGNUM В Киеве возле здания Апелляционного суда 11 февраля началась акция в поддержку пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Всего на площади собралось более тысячи сторонников политика.

Митинг в Киеве в поддержку Порошенко Facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Как сообщается в телеграмм-канале политического объединения, активисты требуют от власти немедленно «прекратить политически мотивированное преследование патриотов и прекратить практики выборочного правосудия в Украине». Митингующие держат плакаты «Руки прочь от Порошенко», «Вон Зепредателей», «Украине нужен Порох».

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Здание суда охраняет множество полицейских и бойцов нацгвардии. Обстановка у здания суда спокойная.

Перед тем, как зайти в здание суда, Пётр Порошенко обратился к митингующим со словами благодарности за поддержку.

«Власти не удастся заткнуть рот Порошенко. Ничего у них не выйдет», — заявил бывший глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в суде рассматривается жалоба защиты на меру пресечения для Петра Порошенко в виде запрета определённых действий.

Напомним, бывший президент Украины Пётр Порошенко обвиняется по делу о закупке угля из Донбасса. Ранее Печёрский районный суд Киева избрал подозреваемому в госизмене политику меру пресечения в виде личного обязательства и сдачи на хранение в соответствующие органы государственной власти своего паспорта (паспортов) для выезда за границу.