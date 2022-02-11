Нарьян-Мар, , 13:52 — REGNUM За последние сутки в Ненецком автономном округе выявили 132 носителя коронавируса, 18 из них — дети, сообщает окружная администрация.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 899 человек. Ещё у 2 пациентов коронавирус подтверждён результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 901 человек. Из них стационарное лечение получает 50 человек, амбулаторное — 851», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 5 069 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 787 человек. За прошедшие сутки — 187 человек. В регионе зарегистрировано 92 летальных исхода от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 203 949 человек.