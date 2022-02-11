Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM В Ростовской области первую COVID-прививку получили ещё 3,1 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 11 февраля.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 22,63 тыс. человек (+ 3160 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 973,43 тыс. человек (+ 2758 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область выполнила план вакцинации взрослого населения от COVID-19 почти на 75%. С учётом иммунной прослойки в регионе вакцинировано более 91% от планового показателя.

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