Чита, , 13:52 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка по факту нападения собаки на женщину-врача в поселке КСК города Читы. Подробности сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

По данным СМИ, крупная собака напала на женщину-врача, идущую по вызову, и укусила ее. Женщина обратилась за медицинской помощью.

Следователи установят и опросят пострадавшую женщину, истребуют и изучат медицинские документы. Также будут опрошены очевидцы произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где в конце января 2022 года стая собак загрызла 7-летнюю девочку, названы территории, где отмечена наиболее сложная обстановка с безнадзорными животными. Речь идёт о Чите, Читинском, Борзинском, Хилокском, Шилкинском районах, Агинске, Петровске-Забайкальском, Карымском.

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