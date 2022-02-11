Москва, , 13:50 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, решением Совета директоров Центральный банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта до 9,50% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Период повышения ключевой ставки Центробанком продолжается: с апреля 2021 года ставка, тогда увеличилась более чем в два раза и составила она составляла 4,25%.

Ключевая ставка ЦБ РФ в феврале 2022 года — это максимальное значение с весны 2017 года, до конца апреля 2022 года она была на уровне 9,75%, затем — 9,25%.

Отмечается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%.

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