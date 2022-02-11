Душанбе, , 13:48 — REGNUM Товарооборот между Таджикистаном и Ираном по итогам 2021 года составил 121 миллионов долларов. Об этом 11 февраля сообщает «Азия Плюс» по итогам встречи министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода с послом Ирана в Таджикистане Мухаммадтаки Сабири.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

«Было отмечено, что этот показатель увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом в результате реализации поручений глав двух стран», — говорится в публикации.

Отмечается, что на встрече стороны договорились в полной мере использовать имеющиеся возможности в связи с разработкой «дорожной карты» для увеличения двустороннего товарооборота до 500 миллионов долларов и создания совместных предприятий в свободных экономических зонах Таджикистана.