Нарьян-Мар, 11 февраля 2022, 13:47 — REGNUM В Ненецком автономном округе бесплатный участок земли по программе «Арктический гектар» получил 41 заявитель, сообщает окружное правительство.
От жителей других регионов России заявлений на участие в программе пока не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, каждый житель России с 1 февраля 2022 года получил право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 га в Арктике. Сама программа «Арктический гектар» начала действовать в РФ с 1 августа 2021 года, но первые полгода земля предоставлялась только жителям арктических районов.