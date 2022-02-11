Нарьян-Мар, 11 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе бесплатный участок земли по программе «Арктический гектар» получил 41 заявитель, сообщает окружное правительство.

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«Это немного, но ожидаемо, поскольку в основном это межселенная территория без оснащения инфраструктуры, и она может быть использована по большей части для рекреационных целей. По закону у гражданина есть год на то, чтобы определиться с видом разрешённого использования земельного участка. Официально нам такие уведомления пока не поступали. В целом по программе основной вид использования земли — индивидуальное жилищное строительство», — сообщила начальник Управления имущественных и земельных отношений НАОАнастасия Голговская.

От жителей других регионов России заявлений на участие в программе пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый житель России с 1 февраля 2022 года получил право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 га в Арктике. Сама программа «Арктический гектар» начала действовать в РФ с 1 августа 2021 года, но первые полгода земля предоставлялась только жителям арктических районов.