Пекин, , 13:46 — REGNUM Апелляцию на снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой намерено подать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба организации.

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что основанием для подачи апелляции послужило неверное, по мнению агентства, применение всемирного антидопингового кодекса.

Ранее сообщалось, что 9 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сначала решило временно отстранить Валиеву от участия соревнования, а затем отменило это решение после апелляции спортсменки.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) заявили, что будут оспаривать в снятие отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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