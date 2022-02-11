Тайшет, Иркутская область, 11 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области сегодня, 11 февраля, известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Тайшет, который в августе 2021 года в доме по ул. Гагарина удерживал 13-летнюю девочку, а также убил её 74-летнюю бабушку и сына последней.

Убийства

В ходе предварительного следствия установлено, что 12 августа 2021 года обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вооружился молотком и нанес 48-летнему мужчине множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Затем мужчина совершил убийство пожилой женщины, и сбросил тела погибших в подполье сарая. Целый день мужчина удерживал ребенка в доме. Девочке удалось незаметно написать своей однокласснице сообщение с призывом о помощи. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили в доме несовершеннолетнюю и освободили её.

Подозреваемый был задержан. Следователи СК установили, что ранее он был судим за убийство и покушение на убийство. Провел в местах лишения свободы более 15 лет. По уголовному делу проведено 15 судебных экспертиз: медицинские, психолого-психиатрические, медико-криминалистические, генотипоскопическая, дактилоскопическая и трасологическая.

В качестве свидетелей допрошены более 30 человек. Подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ребёнка удерживает малознакомый мужчина в доме по ул. Гагарина, правоохранителям рассказала мать подруги девочки, та, в свою очередь, узнала обо всём из смс-сообщения пострадавшей.

Читайте также: Житель Приангарья, убив двоих взрослых, взял в заложники ребёнка