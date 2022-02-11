Село Хвастовичи, Калужская область, 11 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Калужской и Брянской областях изменили совместную границу путем взаимного обмена территориями равной площади по 22,3 гектара, относящимся к землям лесного фонда. Об этом 11 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Законодательном собрании Калужской области.

Герб Калужской области

Как уточняется, изменение границ обусловлено необходимостью ликвидации существующих анклавов. В первую очередь, — анклава села Желтянка Хвастовичского района Калужской области, которое входит в состав Калужской области, но фактически отделено от её границ. Село Желтянка связывает с калужским регионом единственная автомобильная дорога, которая проходит по территории Брянской области. Поэтому отремонтировать ее, привести в порядок линию электропередачи, которая проходит вдоль дороги, не представляется возможным.

«Жители Желтянки понимают необходимость такого решения и ждут его принятия. Еще в 2018 году был проведен опрос, в ходе которого они высказались за изменение границ», — отметил заместитель председателя калужского областного парламента Александр Ефремов.

Ранее соглашение об изменении границ было подписано губернаторами двух регионов и одобрено Законодательным собранием Калужской областью и Брянской областной Думой. Граница между субъектами изменяется путем взаимного обмена территориями равной площади. Общая площадь регионов остается прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Совфед одобрил изменение границ Брянской и Калужской областей на площади в чуть более 22 га. Сенатор от Калужской области Александр Савин, принимавший участие в работе над документом, подчеркнул, что изменение границ позволит развивать данную территорию, оформлять права муниципальной собственности, осуществлять обслуживание инженерной инфраструктуры.