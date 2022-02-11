Москва, 11 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» не вполне отвечает политике, которую проводят Еврокомиссия и Европарламент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

«С экономической точки зрения, польза и ценность «Северного потока — 2» для ЕС бесспорны, — сказал Понкратов. — Главный бенефициар данного проекта — Германия — крупнейшая экономика и промышленный лидер ЕС. Морской трубопровод напрямую связывает территории России и Германии и не зависит от капризов и амбиций стран-транзитеров и, соответственно, не может быть предметом геополитического шантажа. Германия получает удвоение объемов газа, импортируемого по действующему прямому маршруту из России («Северный поток — 1» — проектная мощность 55 млрд куб. м в год, причем практика 2019−2020 годов показала, что возможно прокачивать и 65−68 млрд куб. м в год). Подчеркну, что это прямые и гарантированные поставки российского газа по долгосрочным контрактам с понятными ценовыми условиями».

Но, как подчеркнул эксперт, не всем в ЕС и по другую сторону Атлантики по душе такое сотрудничество России и Германии в газовой сфере.

«И травля «Северного потока — 2» идет сугубо по геополитическим причинам», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что борьба США против «Северного потока — 2» идет и будет продолжена в любом случае.