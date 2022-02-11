Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра ожидаются в Петербурге в субботу, 12 февраля, предупреждают 11 февраля в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах будет гололедица.

Также, согласно прогнозу, в предстоящие выходные ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Во второй половине дня 12 февраля местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −4…−6 градусов, днем 0…-2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье, 13 февраля, ожидается преобладание облачной погоды. Ночью пройдет небольшой мокрый снег, днем мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер юго-западный, южный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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