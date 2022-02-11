Казань, 11 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Татарии 37-летнего неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Марий Эл признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Камера

Установлено, что 27 января 2021 года мужчина, отбывавший наказание в исправительной колонии №3 на территории Татарии за незаконное хранение оружия и боеприпасов, открыл окно камеры и стал выкрикивать призывы о применении насилия в отношении сотрудников учреждения, которые в том числе содержали информацию об экстремистском движении АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд приговор мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2021 года в Новосибирской области задержаны 14 человек в возрасте от 15 до 20 лет, приверженцев криминальной субкультуры экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), придерживающихся националистических взглядов.

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* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)