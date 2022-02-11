Брянск, 11 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Вину водителя внедорожника, сбившего женщину на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, подтвердил суд в Брянске, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Гибдд.рфr40 Пешеходный переход

На скамье подсудимых оказался 25-летний житель Московской области. Мужчина за рулём Toyota Land Cruiser 28 октября 2021 года на улице Бежицкой около дома №257 выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход и сбил 23-летнюю девушку, переходившую дорогу. После ДТП злоумышленник скрылся, у пострадавшей врачи диагностировали травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы в колонии-поселении, ему также запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор ещё не вступил в законную силу.