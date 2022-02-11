Ярославль, 11 февраля 2022, 13:49 — REGNUM «Ярославский радиозавод» сократит рабочую неделю из-за проблем с поставками комплектующих и переноса выпуска продукции на второе полугодие 2022 года. Об этом сообщает портал «YarNews».
Трёхдневную неделю планируют ввести с 4 апреля 2022 года. Об этом руководство предприятия официально уведомило сотрудников. С этого момента рабочие начнут трудиться по 8 часов в понедельник, вторник и среду. Зарплаты сократятся пропорционально отработанным часам.
Основными причинами перехода на новый график стали задержки с поставками комплектующих для производства и перенос выпуска основного объема продукции на второе полугодие 2022 года.
Несогласные с переходом на новый график могут быть уволены по Трудовому кодексу. При этом рабочим обещают предоставить все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством.
Справка: «Ярославский радиозавод» выпускает более 450 наименований продукции. На производстве работают 1800 человек.