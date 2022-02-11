Ярославль, , 13:49 — REGNUM «Ярославский радиозавод» сократит рабочую неделю из-за проблем с поставками комплектующих и переноса выпуска продукции на второе полугодие 2022 года. Об этом сообщает портал «YarNews».

Ярославский радиозавод Yarz.ru

Трёхдневную неделю планируют ввести с 4 апреля 2022 года. Об этом руководство предприятия официально уведомило сотрудников. С этого момента рабочие начнут трудиться по 8 часов в понедельник, вторник и среду. Зарплаты сократятся пропорционально отработанным часам.

Основными причинами перехода на новый график стали задержки с поставками комплектующих для производства и перенос выпуска основного объема продукции на второе полугодие 2022 года.

«Речь идет именно о временных трудностях, связанных, в основном, с поставками комплектующих. Сегодня это общая проблема для всей радиоэлектронной отрасли страны. Приказ о переходе на трехдневную рабочую неделю с апреля этого года — наш вариант выхода из сложившейся ситуации на случай неполной загрузки предприятия во втором квартале. Мы всеми силами стараемся этого не допустить, но по Закону обязаны за два месяца до принятия окончательного решения уведомить работников. При благоприятном стечении обстоятельств мы всегда сможем отменить это решение совсем или сократить сроки работы в трёхдневном режиме», — прокомментировал ситуацию генеральный директор предприятия Владимир Филимонов.

Несогласные с переходом на новый график могут быть уволены по Трудовому кодексу. При этом рабочим обещают предоставить все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством.