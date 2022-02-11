Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге похитили мужчину и под угрозой расправы перевели с его электронного счета криптовалюту, злоумышленников ищут. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Capital.ru Криптовалюта

Нападение на 21-летнего жителя Северной столицы было совершено в Петроградском районе города вечером 10 февраля. Потерпевший сам обратился в полицию и рассказал, что около 17:40 мск у дома 23 по Константиновскому проспекту двое неизвестных, представившись сотрудниками правоохранительных органов, применив физическую силу, посадили его в автомобиль Mercedes С-180.

Угрожая применить насилие, они открыто похитили у него 110 тыс. рублей и мобильный телефон IPhone 13 Pro Max, а также из электронного кошелька, привязанного к номеру телефона, перевели криптовалюту USDT в размере 3,8 тыс. единиц. После чего злоумышленники высадили потерпевшего на парковке торгового центра на улице Коллонтай, д. 3, и скрылись.

«После этого заявитель с полученными телесными повреждениями обратился в травмпункт за медицинской помощью. Общая сумма ущерба составила 535 тыс. рублей», — отметили в Главке.

Вскоре автомобиль злоумышленников был обнаружен у дома 3 по улице Кржижановского и направлен в экспертно-криминалистический центр для исследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).