Москва, 11 февраля 2022, 13:38 — REGNUM Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора 11 февраля.
Решение обусловлено расширением спроса, которое продолжает опережать возможности наращивания выпуска.
«Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», — указано в сообщении.
Отметим, что Банк России повышает ставку с апреля 2021 года, которая тогда составляла 4,25%, увеличилась более чем в два раза. Текущее значение стало максимальным с весны 2017 года.