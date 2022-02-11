Москва, 11 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора 11 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Решение обусловлено расширением спроса, которое продолжает опережать возможности наращивания выпуска.

«Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», — указано в сообщении.

Отметим, что Банк России повышает ставку с апреля 2021 года, которая тогда составляла 4,25%, увеличилась более чем в два раза. Текущее значение стало максимальным с весны 2017 года.