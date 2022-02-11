Тула, , 13:36 — REGNUM Финансирование на отлов бродячих собак увеличено в Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Бездомная собака Павел Ищенко © ИА REGNUM

Как уточняется, на 2022 год на эти цели в общей сложности будет выделено 33,7 млн рублей, на эти средства будет произведен отлов и чипирование более 4 тыс. бездомных собак.

Администрациям муниципалитетов рекомендовано оперативно завершить процесс заключения контрактов и обеспечить реагирование подрядчиков на заявки об отлове агрессивных животных. Кроме того, с 1 марта в регионе стартует месячник льготной стерилизации животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в разных регионах РФ участились случаи нападения животных на людей. Активизировались на этом фоне и догхантеры, жестоко расправляющиеся с бездомными животными.