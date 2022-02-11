Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:35 — REGNUM Житель Нижнего Тагила Свердловской области едва не сжег жену в машине. Автомобиль свердловчанин поджег на глазах у собственных детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожар

Dave Hogg

Инцидент произошел 15 января. Бывшие супруги со своими детьми двигались на автомобиле. Во время поездки у родителей произошла ссора. Мужчина вынудил экс-супругу остановить машину. После этого он велел детям покинуть транспортное средство.

Свердловчанин решил запугать женщину. Он облил переднее сидение моторным маслом. После чего поджег его. Бившей жене удалось выбраться из машины. Она не пострадала.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.