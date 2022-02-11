Ставрополь, 11 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Ставропольском крае предотвращено совершение террористического акта. Его планировал устроить 18-летний житель Кировского округа. Подозреваемого задержали и поместили под арест, ему предъявлены обвинения в приготовлении к теракту, незаконных приобретении и хранении взрывных устройств, а также в участии в деятельности запрещенных религиозных экстремистских организаций и вербовке в них других лиц, сообщили 11 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Из подробностей расследования известно, что житель Ставрополья в марте 2021 года дал присягу на верность лидеру запрещенной в РФ террористической организации, записав её на видео и разместив в одном из мессенджеров. С января по апрель 2021 года подозреваемый планировал совершить теракт, устроив подрыв СВУ в одном из общественных зданий города Новопавловска.

Кроме того, к своей деятельности задержанный планировал привлечь сообщников, устроив попытки вербовки жителей округа, однако это ему не удалось.