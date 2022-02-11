с. Баяндай, , 13:34 — REGNUM Прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться в процесс организации строительства новой школы в селе Баяндай, которую возводят уже не первый год. Подробности сегодня, 11 февраля, сообщает официальный сайт надзорного органа.

Подвал долгостроя Александр Мариинский © ИА REGNUM

Контракт по строительству данного учебного заведения был заключен в декабре 2018 года со сроком исполнения менее одного года. Школу планировали открыть к учебному 2020 году, однако к установленному сроку объект не был построен.

Прокуратура Баяндаевского района проверила соблюдение администрацией и подрядчиком законодательства о контрактной системе при выполнении строительных работ.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стороны контракта неоднократно заключали дополнительные соглашения, в которых меняли сроки окончания выполнения работ и цену контракта.

Это привело к увеличению в совокупности цены контракта более чем на 10%, затягиванию сроков строительства школы, утрате администрацией права взыскания неустойки за несвоевременное исполнение обязательств подрядчиком. Последнее дополнительное соглашение действовало до 05.02.2022 .

Однако, работы по строительству образовательного учреждения остаются невыполненными в полном объеме. В связи с этим прокуратурой в Арбитражный суд Иркутской области направлено исковое заявление с требованием признать три дополнительных соглашения недействительными. Арбитражный суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Иркутской области произошло знаменательное событие: впервые за почти 30 лет в Ангарске открыли новое здание гимназии № 1. Это известный долгострой города. Здание начали возводить еще в 1992 году, но неоднократно приостанавливали. В 2016 году было принято решение возобновить строительство объекта.

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