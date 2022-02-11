Село Баяндай, Иркутская область, 11 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться в процесс организации строительства новой школы в селе Баяндай, которую возводят уже не первый год. Подробности сегодня, 11 февраля, сообщает официальный сайт надзорного органа.

Александр Мариинский ИА REGNUM Подвал долгостроя

Контракт по строительству данного учебного заведения был заключен в декабре 2018 года со сроком исполнения менее одного года. Школу планировали открыть к учебному 2020 году, однако к установленному сроку объект не был построен.

Прокуратура Баяндаевского района проверила соблюдение администрацией и подрядчиком законодательства о контрактной системе при выполнении строительных работ.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стороны контракта неоднократно заключали дополнительные соглашения, в которых меняли сроки окончания выполнения работ и цену контракта.

Это привело к увеличению в совокупности цены контракта более чем на 10%, затягиванию сроков строительства школы, утрате администрацией права взыскания неустойки за несвоевременное исполнение обязательств подрядчиком. Последнее дополнительное соглашение действовало до 05.02.2022 .

Однако, работы по строительству образовательного учреждения остаются невыполненными в полном объеме. В связи с этим прокуратурой в Арбитражный суд Иркутской области направлено исковое заявление с требованием признать три дополнительных соглашения недействительными. Арбитражный суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Иркутской области произошло знаменательное событие: впервые за почти 30 лет в Ангарске открыли новое здание гимназии № 1. Это известный долгострой города. Здание начали возводить еще в 1992 году, но неоднократно приостанавливали. В 2016 году было принято решение возобновить строительство объекта.

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