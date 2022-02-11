Строительные леса обрушились у здания Госдумы
Москва, 11 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Напротив нового здания Государственной думы РФ в Москве в Георгиевском переулке обрушилась часть ремонтируемого здания и строительные леса, сообщил 11 февраля зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Евгений Попов («Единая Россия»).
ИА REGNUM
Государственная дума
«Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас. Строительные леса рухнули на парковку. Пострадало несколько машин. Надеюсь, не людей», — написал он в телеграм-канале.
Как видно из прикрепленных к сообщению фотографий, леса из металлических труб обрушились практически полностью.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года со стен московского Кремля ураганным ветром сорвало строительные леса.
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