Чебоксары, , 13:32 — REGNUM В Чувашии с 14 февраля вводятся изменения в формате обучения в школах трёх городов. Часть классов вернётся в очный режим обучения, часть останется на «дистанте». Об этом сообщает республиканское министерство образования.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

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С 14 февраля в Чебоксарах начнут учиться очно ученики начальных классов (с первого по четвертые классы) и старшеклассники (с девятого по одиннадцатые классы). На дистанционном обучении останутся ученики 5 — 8 классов, а также учреждения дополнительного образования.

Часть классов переводится на «дистант» в Канаше и Шумерле, где отмечен резкий рост заболеваемости: это коснётся 5 — 8 классов.

Подробнее: Глава Чувашии предложил вернуть в очный формат обучения часть классов

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба 11 февраля предложил перевести в очный формат обучения старшеклассников, которым нужно готовиться к экзаменам, и учеников начальных классов.