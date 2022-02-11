Копенгаген, , 13:37 — REGNUM Дания будет углублять оборонное сотрудничество с США. Это означает, что американские солдаты могут быть размещены на территории североевропейского королевства. Об этом 10 февраля заявила на пресс-конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

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«Мы начинаем конкретные переговоры с США о новом оборонном сотрудничестве», — сказала премьер-министр Метте Фредериксен.

«Детали соглашения до сих пор не ясны, но оно может означать, что Соединенные Штаты смогут размещать солдат и военную технику на территории Дании», — пишут журналисты.

«Мы рады, что Соединенные Штаты протянули Дании руку с предложением о двустороннем оборонном сотрудничестве», — поблагодарила американскою сторону Фредериксен.

Премьер-министр Дании также подчеркнула, что США являются самым важным союзником Дании и перед королевством стоят новые сложные вызовы с угрозами со стороны авторитарных сил.

«Мы видим это прямо сейчас на примере России», — заявила политик.