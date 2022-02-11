Рязань, , 13:34 — REGNUM В Рязанской области за прошедшие сутки госпитализирован 121 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечение 401 человек, скончались от осложнений шесть жителей.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 80 668 человек. Завершил лечение выздоровлением 61 591 житель, от осложнений при коронавирусе скончались 2 932 пациента.

Темп прироста инфекции за сутки составил 1,62%, уточнили в оперативной рабочей группе правительства региона.