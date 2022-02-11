Уфа, 11 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Шесть объектов водоснабжения ввели в эксплуатацию в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сообщается, что в настоящее время по объёму финансирования региональный проект «Чистая вода» занимает первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое место в России. В рамках его реализации в прошлом году в республике было построено и введено в эксплуатацию шесть объектов водоснабжения.

Отмечается, что в результате доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, за 2021 год увеличена на 0,3% и достигла 88,1%.

Сообщается, что в текущем году планируется построить девять объектов, из них на пяти объектах уже начаты работы.

Осенью 2021 года ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из озера Ыгышма ушла вода.