Пекин, , 13:30 — REGNUM Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выиграла золотую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 11 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Рёйселанд прошла дистанцию за 20 минут 44,3 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй стала шведская спортсменка Эльвира Эберг, которая также обошлась без промахов, но отстала от победительницы на 30,9 секунды. Замкнула тройку представительница Италии Доротея Вирер, которая с точной стрельбой отстала на 37,2 секунды.

Лучшей среди российских биатлонисток стала Кристина Резцова, которая допустила два промаха и заняла шестое место. Ульяна Нигматуллина стала 13-й, а Ирина Казакевич — 20-й.

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