Вена, 11 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Ситуацию, которая сложилась в настоящее время с газопроводом «Северный поток — 2» (СП-2) прокомментировал 11 февраля посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Что касается «Северного потока — 2» и, может быть, пошире даже, экономического и энергетического сотрудничества, — это одна из опор наших отношений с Австрией, опор надёжных, проверенных временем», — сказал он в беседе с RT.

Также посол РФ уточнил, что тема «Северного потока — 2» является одной из таких, в которой идет продуктивное сотрудничество между Россией и Австрией.

Кроме того, Любинский указал, что, несмотря на всю сложность ситуации с трубопроводом, он не сомневается в том, что указанный проект поддерживается правительством Австрии.

«Это подтверждено на политическом уровне. И продолжает подтверждаться. Несмотря на все разговоры бесконечные о санкциях. Информационная атака в этом отношении на Россию продолжается, набирает обороты», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Австрии из-за «российской угрозы» рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок на Украину, если же такая поездка вызвана крайней необходимостью — относиться к ней «с особой осторожностью».