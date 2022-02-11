Пхеньян, , 13:30 — REGNUM В МИД КНДР отвергли критику ЕС за серию пусков ракет, осуществлённых в январе текущего года.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы категорически осуждаем и отвергаем это, как грубое нарушение нашего суверенитета и недопустимый акт вмешательства во внутренние дела», — говорится в заявлении для прессы председателя Корейско-европейского общества Ли Сан Рима, опубликованном 10 февраля на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

В МИД КНДР подчеркнули, что меры Пхеньяна по укреплению обороноспособности не угрожают и не причиняют никакого вреда безопасности других стран, включая европейских стран.

По мнению Ли Сан Рима, утверждения ЕС о том, что ракетные испытания Пхеньяна представляют собой угрозу международному и региональному миру, являются «вопиющим посягательством на суверенитет КНДР».

»Если ЕС, как и сейчас, будет гоняться за акциями противоборства против нашей Республики, став марионеткой, пляшущей под дудку США, то неизбежно будет порождать решительные ответы с нашей стороны. Для того, чтобы сохранить свою репутацию в качестве «самостоятельного полюса», ЕС следует разумно вести себя перед международным сообществом», — говорится в заявлении.