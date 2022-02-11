Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Екатеринбурге суд оправдал 16-летнего подростка. Его обвиняли в сексуальном насилии над 6-летней девочкой. Об этом стало известно из картотеки Ленинского районного суда.

Суд



Инцидент произошел в 2019 году в одном из детских садов Екатеринбурга. Девочка рассказала, что подросток якобы приходил к детям во время тихого часа и делал неприличные вещи. Слова девочки подтвердила и экспертиза. Однако родители школьника предоставили документы, согласно которым мальчик в момент совершения преступления находился в школе. Тем не менее представители потерпевшей стороны усомнились в их подлинности. По их словам, выписка из журнала не совпадала с итоговой, в которой у школьника много пропусков.

Областным судом оправдательный приговор был отменён и направлен на повторное рассмотрение. Оно также завершилось оправданием. Сторона обвинения собирается обжаловать такое решение.