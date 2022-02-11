Чита, , 13:28 — REGNUM Мошенники, представившиеся банкирами и сотрудниками правоохранительных органов, выманили у 62-летней пенсионерки из Читы крупную сумму денег. Подробности сегодня, 11 февраля, сообщает ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Женщине позвонили злоумышленники и, представившись работниками банка, сообщили о том, что среди работников организации появились мошенники, которые похищают деньги клиентов. Женщине настоятельно рекомендовали снять наличные со счетов и перевести для сохранности на «безопасный счет».

Чуть позже возможные сомнения потерпевшей развеял звонок якобы сотрудника полиции, который представился одним из руководителей УМВД. Для убедительности злоумышленники использовали сервис подмены номера и на экране читинке «высветился» номер дежурной части УМВД России по городу Чите, а затем еще и прислали фотографию удостоверения сотрудника полиции, подделанного на компьютере.

Через несколько часов уговоров забайкалка согласилась выполнить указания мошенников. Они уточнили ее местонахождение, вызвали такси, на котором женщина съездила в банк, сняла со счетов 425 тысяч рублей и с помощью терминалов перевела их на указанные злоумышленниками счета.

После этого, доверчивую читинку убедили оформить кредит, чтобы этого не смогли сделать мошенники, а деньги также сохранить на «безопасных счетах». Пенсионерка оформила 4 200 000 рублей, однако из-за технической блокировки банком, не смогла совершить перевод и снять деньги.

Вернувшись домой, вопреки просьбам злоумышленников никому не рассказывать о произошедшем, она поделилась с мужем, который догадался, что женщина стала жертвой мошенников. Утром потерпевшая поехала в банк и закрыла кредитный договор, а после обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Читы, намереваясь заработать на инвестициях, лишилась более трех миллионов рублей. В течение пяти месяцев потерпевшая вносила деньги, а злоумышленники настойчиво предлагали внести еще.

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