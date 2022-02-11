Стокгольм, , 14:19 — REGNUM ЕС и НАТО выступили с едиными ответами на предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который направил в европейские столицы письма с требованием разъяснить позицию той или иной страны относительно так называемых гарантий безопасности. В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT от 10 февраля отметила, что совместный ответ европейских стран является признаком единства и солидарности перед лицом возможной «российской агрессии» против Украины.

Анн Линде Wto.org

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Я очень рада, что нам удалось договориться в рамках ЕС о принципиальном ответе», — призналась Линде.

Министр также отметила, что ЕС и НАТО свои ответы российскому министру согласовывали.

«У нас состоялся тесный диалог с нашими международными партнерами, также проводилась координация между ЕС и НАТО. В этой ситуации очень ценно иметь трансатлантическое сотрудничество, которое прибавляет вес нашему единому посланию», — сказала министр.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Российской Федерации направило НАТО и США договоры о неделимости безопасности в связи с продвижением военной инфраструктуры альянса к границам России.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: российско-белорусские учения — демонстрация силы перед Украиной