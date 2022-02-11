Варшава, 11 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Выпускник биомедицинской инженерии и студент 6-го курса Силезского медицинского университета в Катовице (Польша) Якуб Щерба представил свою разработку — электронный градусник, который использует Wi-Fi, для определения температуры тела ребенка. Об этом передает Polskie Radio.

Градусник

Термометр состоит из датчика температуры, который размещается на груди или подмышке пациента, и платформы для сбора данных. Данные, включая сообщения о температуре, принимаются на мобильный телефон через связь по Wi-Fi.

По словам молодого ученого, прибор позволяет регулярно и очень точно измерять температуру. Он был разработан для детей, которым измерения температуры даются труднее, чем взрослым.