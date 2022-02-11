Пермь, , 13:26 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело о незаконном разглашении сведений, составляющих тайну. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Суд

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. На основании их материалов полиция возбудила уголовное дело.

Установлено, что специалист технической поддержки организации имел доступ к компьютерным базам данных абонентов. В июне 2020 года к нему обратился знакомый и предложил за 20 тыс. рублей передать персональные данные абонентов компании. Мужчина согласился и, используя свой служебный пароль, получил доступ к данным абонентов, скопировал информацию на телефон и передал сведения соучастнику. Впоследствии информация была отправлена третьим лицам через интернет-мессенджер. В результате личные сведения клиентов организации оказались в свободном для использования доступе. Ущерб, причиненный компании, составил более 6 млн рублей.

Суд назначил пермякам штрафы в размере 120 и 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.