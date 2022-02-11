Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Всемирно известно, что в Швеции к защите детей относятся с особым вниманием. Однако в последнее время в социальных сетях началась настоящая информационная кампания против шведских властей и особенно социальных служб, которые якобы отнимают детей от их родителей. Об этом 11 февраля сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Некоторые кейсы также начали широко освещаться в международных СМИ в качестве примеров того, как шведские власти похищают детей иммигрантов», — пишут журналисты.

Так, например, в интернете размещен ролик, где отец стоит перед офисом социальной службы и кричит, чтобы ему вернули его детей. Журналисты решили изучить внимательней данную историю, и вскоре выяснилось, что дети сами боятся встречаться с папой.

Отмечается, что особо пристальное внимание к деятельности социальных служб Швеции стало заметным в интернете после начала 2022 года.